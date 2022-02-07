高中生逃家失聯原因藏洋蔥 母哭紅眼「別再讓我操心」

高雄17歲高中少年小傑（化名），今年春節前負氣離家，流連於各大網咖，零用錢花光後就四處打工賺取吃飯錢；媽媽擔心他過年在外孤單一人，求助警方。高雄市警局婦幼隊獲報後展開尋人任務，電訪小傑好友，抽絲剝繭各項線索，最後順利在新崛江商圈找到小傑，母親哭紅雙眼慶幸孩子平安，一家人春節聚在一起。

就讀高中的小傑，有多次離家出走紀錄，沒錢就找飲料店當一日店員，等到身上金錢花光才肯回家，平時都由校方、警方聯絡，媽媽才能順利找到小傑；今年春節前，小傑和母親吵架後離家，本以為孩子又在鬧脾氣，但等了2天，眼見春節團圓在即，卻仍盼不到兒子回家，心急的媽媽選擇求助警方，幫她找回孩子。

因小傑沒有手機、交通工具，高雄市婦幼警察隊小隊長陳界宏、警員林妏真接下這項尋人任務後，透過小傑的好友及常去的網咖，抽絲剝繭出小傑可能下落；日前身無分文的小傑向路人借手機連絡黃姓好友，黃姓友人接到電話後，立即通知警察，順利在新崛江一帶找到小傑。

小傑本來就對警方充滿戒心，一看到兩名員警上前就轉身想逃，後來陳界宏以自己年輕時也曾叛逆的經驗，當成例子向小傑分享，釋出善意讓他卸下心防。

與母親相依為命的小傑，這才娓娓道來離家原因；小傑說，他知道媽媽工作很辛苦，他已經17歲，有能力可以自己賺錢，不想再靠著母親辛苦工作養育他，才會離家出走，到外面找打工機會。

母親聽完小傑的心理話，在場紅了眼眶，陳界宏也當著母親面前鼓勵小傑，有目標要努力實現，但不能讓母親擔心，這才是男孩子該有的行為，最後母子倆也在員警陪伴下，在寒冬的深夜，互相依偎回到溫暖的家一起團圓。