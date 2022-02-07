男子遭人暴打滿臉是血 僅穿內褲在基隆山區攔車求救

基隆市廖姓男子昨天只穿內褲，頭部被砸受傷流血，在七堵山區東新街攔車求救。警方查出他與朱姓友人有金錢、感情糾紛，遭朱姓兄弟與徐姓友人持木棍、雨傘打傷。警方已通知朱男等3人到案說明，今依殺人未遂、妨害自由罪嫌送辦。

基隆警、消昨天下午4點半多接獲報案，東新街一處宮廟有名男子攔車求救，滿臉是血。消防人員到場初步清理傷口後送醫，醫師檢查除頭部有多處撕裂傷，也有腦出血，安排住院治療。

廖姓男子傷勢嚴重，但仍能說出部分被打緣由和凶手身分。警方也調閱案發地點等處道路監視器畫面，查出朱姓兄弟及其徐姓友人涉案，查緝3人到案說明。

警方查出，廖男與朱男在基隆市仁愛區吉祥大樓，商談債務等問題時發生衝突，朱和弟弟、徐姓友人將廖男押上車，載往東新街一座宮廟後，要他脫到衣服，只穿內褲，並持木棍、雨傘毆將他打傷。廖在朱等人揚長而去後向路人求助，消防人員到場時，廖坐在廁所馬桶上，頭部流血，模樣淒慘。