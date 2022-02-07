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母湯停這樣！新北去年不依方向停車共開罰9882件
車停在停車格或是沒畫線的地方就沒問題了嗎？新北市有人將車輛逆向停在車格內，遭到檢舉，被開罰1200元，他向法院提起訴訟，但仍因違反道路交通管理處罰規定，遭判敗訴。交通局表示，去年新北因「不依順行之方向臨時停車或停車」開罰的案件共有9882件。
許多民眾都不曉得，停車方向其實很重要。無論是逆向或斜向，只要車輛未依道路順行方向緊靠路邊停放，都屬違規可以開罰，駕駛人不可不慎。
近日有名男子在巷弄裡未依順行方向停車，遭檢舉而收到罰單，他不服氣，主動向法院提起行政訴訟，但法官勘驗違規影像後，認為車頭方向確實與該巷道車輛順行的方向相反，已違反道路交通管理處罰規定，因此判敗訴。
陳姓路人也認為，法院判決確實有理，這輛車在停車格時是逆向，那他當初肯定是違規逆向才能把汽車停進車格內，只是當下沒有人看見而已，認為法官站得住腳。
新北市交通事件裁決處長李忠台表示，依據道路交通管理處罰條例規定，不依順行的方向臨時停車或停車都屬違規行為，最高可開罰1200元。經統計，新北市去年因「不依順行之方向臨時停車或停車」而遭開罰的案件就有9882件。
裁決處提醒，雖然未依順向停車靜靜地停在車格內看似無傷大雅，但駕駛人逆向大角度出入車格時的駕駛行為，本質除了違規，真的會對其他用路人產生極大危害。停車秩序需要靠大家共同來維持，不要為一時方便或搶車位就以逆向或斜向停車，應確實將車輛安全停妥，以免違規受罰更影響交通安全。
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