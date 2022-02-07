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男開車上國道沒開燈遭檢舉稱天還沒黑 法官判駁回
羅姓男子前年11月19日傍晚5點15分開車行經國道1號北向45公里處，當時天色昏暗，羅開車未開大燈遭民眾以行車紀錄器影像檢舉，遭罰4500元，羅不服提行政訴訟，主張一般人並不認為傍晚5點算「晚間」，也不會去查每天的日落時間，當時天色尚亮，怎會需要開大燈？但法官勘驗檢舉影像，發現當時天色昏暗，沿途路燈均已亮起、路上車流也都有開車燈，與羅的供稱明顯不符，全案判駁回。
羅男主張，雖然當天日落時間是5點05分，但天色並不會因日落就立刻如關上電燈一樣變成晚上，他當時開車天色猶為藍天白雲，天色尚亮，自然依此判斷是否開大燈。
羅男認為，當時被認為天色昏暗，有可能是檢舉人擋風玻璃顏色所致，何況他近日觀察有時到了晚上6點路燈有時也未點亮，甚至白天也有路燈是亮的，且每個人習慣、屬性不同，檢舉影像不足作為判斷當時是否為夜間的標準，希望能將原處分撤銷。
法官認為，行車紀錄器具錄影功能，其獲得結果已可還原現場情形及具驗證性，經當庭勘驗檢舉影像，當時該路段兩側景觀已因天色昏暗致難以辨識，沿途路燈均已亮起，路上車流多有施打後方行車燈，與羅男供稱的事實不符，縱使羅主觀上無故意，仍有過失，羅以個人主觀認知逕行排除規範的適用，主張無理由。
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