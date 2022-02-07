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高雄路竹民宅起火一家四口夢中驚醒 逃往頂樓獲救
高雄市路竹區今天凌晨位於太平路一棟2層樓民宅傳火警，當時屋內一家四口從睡夢中驚醒，因火勢太大，濃煙密布，4人便逃往頂樓等待救援，消防獲報趕抵現場，火勢於30分鐘內撲滅，並將人救出，所幸，皆無傷亡，由救護車送醫觀察治療，詳細起火原因仍待釐清。
位於路竹區太平路2層樓透天民宅的火警，發生於今天凌晨3時許，消防獲報後立即出動20車42人前往搶救，現場為該民宅頂樓還加蓋鐵皮屋，屋內當時有一共有2男2女逃往頂樓待救。
經消防布水線搶救，火勢於30分鐘內撲滅，受困的4人由消防員架梯救下，所幸皆無明顯外傷，因當時火勢猛烈，又有大量濃煙，便將人由救護車送往醫院觀察治療。
這起火警的起火原因，仍待消防火調科釐清，對此，消防局呼籲，適逢天冷時期，應特別注意用火及用電安全，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效爭取逃生時間，進一步降低生命與財產損失。
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