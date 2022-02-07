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台股虎年開紅盤 早盤漲逾百點

七旬老太太台南觀光和兒女走散 暖警協助一家團圓

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

78歲邱老太太昨天和家人從桃園台南旅遊觀光，在中西區海安商圈逛街時不慎走散，路人發現報警處理，警員安撫老婆婆不安的情緒並帶返派出所稍作休息後，10多分鐘後成功聯絡上她的兒子，請她的兒子到派出所接回邱老太太。

台南市警二分局中正派出所警員徐承佑，昨天下午2點多接獲民眾報案，78歲邱姓老太太一臉落寞地在海安商圈獨自徘徊。

邱老太太和兒女是從桃園八德區來台南觀光旅遊，在海安路逛街時，因人潮眾多加上海安路藝術街景及商品新奇有趣看得入神，一回過頭才發現自己與兒女分散了，加上老太太身上也沒有攜帶手機，只能獨自在路上邊走邊找尋兒女蹤影。

邱老太太人生地不熟，身上又無手機無法聯繫兒女，徐承佑上前關心詢問後，將老太太帶返派出所遞上茶水緩和不安情緒，細心交談獲知她兒子姓名，並以警政系統查得邱子年籍資料及聯絡電話，打電話聯絡上她兒子，邱子到派出所接回母親，順利團聚。

邱老太太和家屬非常感謝員警，年節期間能迅速協助老太太聯繫上家屬，且安撫情緒，一家人開心的感謝警方幫助並繼續在台南的旅遊。

78歲邱老太太和家人走失，台南市警二分局中正派出所警員熱心聯絡上她家人，協助她和親人團聚。記者黃宣翰／翻攝
78歲邱老太太和家人走失，台南市警二分局中正派出所警員熱心聯絡上她家人，協助她和親人團聚。記者黃宣翰／翻攝

台南 桃園 婆婆

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