注意！彰化測速不敗桿王轉向了 去年取締1萬3千件

在彰化縣測速桿取締排行榜稱霸多年的彰化市東外環（台74甲線2.2k），原是往南朝花壇方向拍照，但昨天有眼尖的駕駛人發現，它已朝北向往台中拍攝。彰化縣警局交通隊證實從昨天轉向，呼籲駕駛人不要超速，以免傷了荷包。

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際照相的有31支，其中能轉向的測速桿很少，彰化市東外環（台74甲線2.2k）就是其中之一，主要是因台74甲（東外環）坡度大、車流量高，因此常因超速釀成車禍，因此縣警局在2.2K處設置這支固定桿，自從設置後，而不管它朝北朝南照，都是長保取締排行榜冠軍。

台74甲（東外環）2.2k原是朝北往台中照，2019年改為往南往花壇方向照，一直讓駕駛人恨得牙癢，通過都會減速，直到2020年元月又轉向，改往北朝下坡即台中方向照，沒想到，2個月後，這支冠軍測速桿又轉向了，改南向朝上坡即花壇方向照，至今約兩年。

這支測速桿往南照去年共取締1萬3442件，以汽車超速最基本的1600元罰額，就進帳2150萬餘元，當二、三名重新洗牌時，它依然是不敗的冠軍。警方分析原因，是很多駕駛人從限速80公里的台74線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里（寬容值10公里）以上就會被拍照，吃到紅單。

不過，昨天有眼尖的駕駛人又發現，台74甲（東外環）2.2K處這支固定桿又轉向了，再改往北即台中方向照，很多駕駛人下坡時，發現已來不及，哀聲「又中獎了」，並在網路上疾呼它又轉向了，提醒駕駛人注意。

縣警局交通隊表示，這支固定桿轉向原因，主要是因往北是下坡，因車流量大且車速都很快，容易發生車禍，加上往南照兩年來，很多駕駛人都知道它是往南照，依然超速，因此警方才會轉向。不過，在朝北照的同時，往南部分，警方仍會布置三腳架測速器機動取締，呼籲駕駛人切莫心存僥倖。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立「警52」預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。