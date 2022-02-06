澎湖再傳酒後滋事 警方扣未具殺傷力的長短槍
春節連假，澎湖不平靜，繼大年初四持棒鬥毆外，今天在馬公皇家海洋大樓KTV內2派酒客酒後衝突事件，造成有2人受傷，警方現場查扣有長短模型槍，涉案8人晚間全數拘提到案偵辦中。
針對轄內在春節假期內，包括馬公鬧區中正路先後發生民眾酒後滋鬥毆情事，澎湖縣政府警察局長陳宗能與馬公警分局長何明祥今晚9時聯合記者會中也鄭重宣示，遇有鬥毆滋事者，警方強力查緝一律馬上逮捕。
馬公皇家海洋大樓KTV內，今天清晨6時51分發生兩方年輕人酒後鬧事鬥毆。警獲報趕抵現場先將傷者送醫，至於滋事一方早已鳥獸散，員警在現場分別查扣2支不具殺傷力的模型槍。
警方透過現場監視器過濾後，向澎湖檢方聲請拘票，晚間將涉嫌滋事的8男全數拘提到案，至於所查扣長短槍，經鑑識組人員鑑定，長槍是模型槍、短槍則是瓦斯槍，都不具殺傷力，全案由警方偵辦中。
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