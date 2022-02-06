又失算！21歲子載6旬母騎重機上合歡山 追雪不成反失溫

春節期間，合歡山迎來瑞雪，花蓮21歲邱姓男子利用年初三騎大型重機載60歲母親去武嶺賞雪，未料途中遇大雨，保暖措施又不足，冷到通報119求救，被發現時已出現嘔吐、失溫，幸及時送醫，保住2人性命；警方表示，近1周已發生2起，提醒民眾高山氣候詭譎多變，呼籲應做好行前準備再上山，以免發生危險。

仁愛警分局指出，3日下午4時20分左右，該分局翠峰派出所接獲119轉通報，稱有一對母子檔從花蓮出發在前往武嶺的路上，但2人疑失溫、身體不適，需要警消協助幫忙，所長張勝華立刻派員找人，並通報花蓮新城分局合歡派出所協尋。

翠華所警員顏正達當下從台14甲線24.3K處鳶峰停車場往花蓮方向找人，合歡所員警則由大禹嶺往武嶺方向搜索，直至下午5時許，顏在花蓮台14甲線35.1K處路旁，發現1輛大型重機旁站著2人渾身濕透，經確認是報案的邱姓母子檔。

警方表示，當時邱男及其母親身上未穿著足夠的保暖衣服，2人均出現嘔吐及失溫現象，因此迅速用警車將他們載到翠峰派出所，之後隨即交給在附近待命119救護車，將失溫的邱姓母子檔載往埔里榮民醫院急救，及時保住2人性命。

仁愛警分局表示，失溫、高山症等症狀嚴重恐致命，救援再晚一點，後果不堪設想，除了母子檔失溫求援，上月30日也有英國籍男子騎單車上合歡山，也因為帶足裝備太寒冷受困，還好其他遊客發現報警也才順利獲救，成功避免憾事發生。