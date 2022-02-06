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粗心駕駛沒注意 北屯松竹4車連環撞10人輕傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區旱溪東路今天下午發生4車連環車禍，造成10人駕駛、乘客輕微擦挫傷送醫，警方調查，六旬蔡姓男子駕駛廂型車行經案發地點時，疑未注意前方有3輛車停等紅燈，蔡車直接撞上前方車輛後，釀成4車連環撞的車禍，4輛車的駕駛都無酒精濃度，詳細肇事原因有待交大事故組釐清。

據查，蔡姓男子（64歲）今天下午5時許，駕駛廂型車載陳姓女子（55歲）沿旱溪東路由軍榮街往松竹路，由南往北行駛，行經案發地點時，疑因一時恍神，沒有注意車前狀況，撞上路口停等紅燈的3輛轎車，造成多名駕駛、乘客有輕微擦挫傷。

台中市第五警分局交通分隊到場調查，全案有10人受傷、4輛車輛受損，蔡姓、黃姓（29歲）、周姓男子（64歲）、劉姓女子（30歲）等4名駕駛都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況才釀禍，詳細肇事原因，有待交大事組組釐清。

台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供
台中市北屯區旱溪東路、松竹路在今天下午5時許，發生4車連環撞事故，釀10人受傷。圖／讀者提供

車禍 台中市

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