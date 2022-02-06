影／烈焰沖天！ 南投廢棄度假木屋遭祝融陷火海

南投縣鹿谷鄉一棟廢棄的大型度假木屋，今天近中午突傳火警，因其為木造建築，火勢猛烈，民眾發現後急忙報案，消防局出動鄰近至少5分隊人車，搶救1個多小時才撲滅；經查，疑為街友用火不慎釀災，但詳細原因待進一步鑑定調查。

南投縣消防局指出，今天將近中午時獲報，鹿谷鄉初鄉村投151線中正路3段附近，一棟荒廢多年的大型度假木屋突冒出陣陣濃煙，竄出火苗後，火勢一發不可收拾，整棟木造建築一下子就陷入火海，烈焰沖天，當下隨即調遣消防人車灌救。

消防局先是調派鹿谷消防分隊馳援，竹山、水里、集集、名間等分隊多部消防車、水廂車也陸續到場支援，現場至少出動5消防分隊人車，兵分多路布滿水線滅火，可火勢猛烈，眾人持續灌救近40分鐘才控制火勢，歷經1個多小時才撲滅。

只不過，該棟民宿兼營餐廳的大型度假木屋已經荒廢多年，這個農曆年還沒過完，就突然傳出火警，引發議論，地方居民則表示，該建物長年無人使用，常有街友、遊民逗留；警方也已鎖定並帶回1名疑為烹煮食物、用火不慎的民眾進行調查。