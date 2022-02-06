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影／中和烘爐地下山道路滑自摔 她：這已經是第3台
新北市中和烘爐地香火鼎盛，過年吸引眾民眾進香參拜，不過今天有信徒騎機車下山時，因路面殘有泥土釀地面溼滑，不慎自摔倒地，她起身後沒多久，又有2輛機車跟著摔倒，兩分鐘內3輛機車因馬路泥濘摔倒，她嚇得報警；所幸傷者5人均輕微擦挫傷，無送醫。
警方表示，今天早上8點28分接獲民眾報案稱中和烘爐地下山路段有車禍，員警趕抵，發現現場疑因近日下雨，地面上有泥土、路面溼滑，導致騎士打滑摔倒。
據悉，郭姓女子（28歲）今天早上參拜完，騎機車雙載家人下山，行經中和區興南路二段399巷39號時，莫名打滑自摔，當時車速不快，人車倒地後，她立刻起身將機車扶正，孰料不到一分鐘，竟又有2輛機車跟著摔倒、就摔在她面前；郭女嚇 報警，並將路況拍照上傳臉書社團、提醒民眾注意。
警方獲悉趕抵，經查傷者3車共5人僅輕微擦挫傷，均無需送醫；隨後通知區公所派清潔隊清洗地面。警方表示，經處理後，馬路恢復正常再也沒有機車摔倒，請民眾放心。
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