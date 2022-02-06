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影／中和烘爐地下山道路滑自摔 她：這已經是第3台

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和烘爐地香火鼎盛，過年吸引眾民眾進香參拜，不過今天有信徒騎機車下山時，因路面殘有泥土釀地面溼滑，不慎自摔倒地，她起身後沒多久，又有2輛機車跟著摔倒，兩分鐘內3輛機車因馬路泥濘摔倒，她嚇得報警；所幸傷者5人均輕微擦挫傷，無送醫。

警方表示，今天早上8點28分接獲民眾報案稱中和烘爐地下山路段有車禍，員警趕抵，發現現場疑因近日下雨，地面上有泥土、路面溼滑，導致騎士打滑摔倒。

據悉，郭姓女子（28歲）今天早上參拜完，騎機車雙載家人下山，行經中和區興南路二段399巷39號時，莫名打滑自摔，當時車速不快，人車倒地後，她立刻起身將機車扶正，孰料不到一分鐘，竟又有2輛機車跟著摔倒、就摔在她面前；郭女嚇 報警，並將路況拍照上傳臉書社團、提醒民眾注意。

警方獲悉趕抵，經查傷者3車共5人僅輕微擦挫傷，均無需送醫；隨後通知區公所派清潔隊清洗地面。警方表示，經處理後，馬路恢復正常再也沒有機車摔倒，請民眾放心。

郭姓女子今天騎機車雙載，行經烘爐地下山路段時，因路滑莫名自摔，起身後又有2輛機車摔倒在自己面前，她報警後，熱心Po網提醒民眾注意。圖／擷取自「我是中和人」臉書社團
郭姓女子今天騎機車雙載，行經烘爐地下山路段時，因路滑莫名自摔，起身後又有2輛機車摔倒在自己面前，她報警後，熱心Po網提醒民眾注意。圖／擷取自「我是中和人」臉書社團
中和烘爐地下山路段，今天早上有騎士因路滑自摔，事後不到一分鐘，又有2輛機車摔倒；中和警方獲悉，立刻通知區公所派清潔隊清洗路上殘留泥土。記者翁至成／翻攝
中和烘爐地下山路段，今天早上有騎士因路滑自摔，事後不到一分鐘，又有2輛機車摔倒；中和警方獲悉，立刻通知區公所派清潔隊清洗路上殘留泥土。記者翁至成／翻攝

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