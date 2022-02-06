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影／到家只差1公里 七旬婦駕車倒栽蔥傷重不治
南投名間一名林姓婦人昨開車外出，傍晚獨自駕車返家，竟在離家約1公里處的鄉間小路，連人帶車衝出彎道，倒栽蔥摔落距路面約3米深的木瓜園網室旁，車子四輪朝天，而林婦被救出時無意識，經急救仍不治，肇事原因仍待調查釐清。
南投縣消防局指出，昨天傍晚6時許獲報名間山腳巷，一處白色網室木瓜園旁有車輛翻落，車內有民眾受困，當下緊急出動器材車、救護車前往馳援，花了約30分鐘，總算將車內女子救出，但無意識且無呼吸心跳，持續施予CPR將其送醫。
警方調查，受困的70歲林姓婦人是名間當地人，大年初五當天駕車外出，下午時獨自駕車返家，傍晚6時許開車行經距其住家約1公里處的山腳巷彎道，當時林婦卻未轉彎，連人帶車筆直駛離路面，摔落距路面約3米深的木瓜園農地。
而因林婦駕車摔落時，疑車頭先落地，整輛車向前翻滾似的翻轉180度，四輪朝天後停止，部分車身翻進網室裡面，林婦則受困在車內，救護人員將其救出，並持續CPR送往南投基督教醫院急救，最後仍宣告不治。
警方表示，因該車輛摔落落差約3公尺的農地，造成婦人受傷，經119救護車送醫，但其到院前已死亡，而該起事故肇事原因是因為駕駛分心、身體不適或其他原因，目前仍待進一步調查釐清。
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