彩券行店員騙他「沒中獎」還PO網 警：若涉詐欺將偵辦

桃園市一家彩券行爆出店員騙客人沒中獎，PO網自爆「賺他5000元」，還稱老人身上很多錢，「缺錢的人去堵他」，引發網路一片撻伐，闖禍的女店員因而遭到辭退，彩券行也在協尋受害者；至於店員舉動恐涉詐欺罪，警方目前尚未接獲報案，若有具體事證將主動偵辦。

有網友昨天在Dcard貼出彩券行女店員的Instagram限時動態截圖，圖中一名阿伯正在挑選刮刮樂，上面寫「這個阿北很討厭，他都刮1000的然後給錢都用丟的，嘴巴一直碎碎念什麼輸了快200萬的股票，這個對他來說是小錢。」、「從他身上賺了5000，因為他都只刮QRCODE出來給我刷，我就都跟他說沒中，不然就是他跟我說這張沒有中，但我看代碼其實有中」等語，自爆欺騙中獎者。

女店員還說，「喔對了，如果缺錢的人可以來桃O路這裡堵他，行動緩慢，身上放的錢至少有50萬。」囂張言行引發留言區一片撻伐；隨後一名自稱店員學姊留言表示，女店員事後「很後悔說出那番言論，並承諾會將錢還給阿伯」，也向大眾道歉「沒有管好」，當事人已遭辭退。

據了解，彩券行位在八德區桃鶯路上。店家表示，當事女店員有請求協尋被騙的阿伯，也自備了禮物，希望能將中獎彩券與禮物一起還給他，也坦承自己「做錯事情了」。