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機車被輾壓在休旅車下 竹南女騎士車禍彈飛幸僅受輕傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮科專五路及大埔五街口昨晚發生休旅車與機車相撞車禍，機車被輾壓在休旅車頭下方，31歲朱姓女騎士彈飛倒在一旁，受到輕傷送醫，警方初步調查兩造都沒有酒駕，肇事原因進一步釐清中。

縣政府消防局昨天晚上8點左右接獲報案，竹南鎮科專五路及大埔五街口發生車禍，派遣第二救災救護大隊竹南分隊人車趕往現場，發現1輛機車被壓在休旅車頭下方，朱女躺在一旁距離1公尺多，左腳疼痛輕微擦傷、右眼微腫，救護車載送頭份市為恭醫院治療，傷勢並無大礙。

警方初步調查， 王姓男子駕駛休旅車在路口，左轉欲進入科專五路，撞上直行的機車，朱女彈飛倒地受傷，王男及朱女都沒有酒駕，案由警方處理中。

竹南警察分局提醒民眾，交通事故多發生在路口，請務必要遵守相關交通規則，行經路口遵守號誌、減速慢行，隨時提高警覺，注意周遭人事物等危險因子再通行，並依規禮讓人車，交通安全多一層保障。

苗栗縣竹南鎮昨晚發生車禍，機車被輾壓在休旅車頭下方，3女騎士彈飛倒在一旁，受到輕傷送醫。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮昨晚發生車禍，機車被輾壓在休旅車頭下方，3女騎士彈飛倒在一旁，受到輕傷送醫。圖／民眾提供

車禍 苗栗縣

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