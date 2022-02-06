她初五爬新竹高台山失蹤 遇上另一團登山隊好心相助

一名來自新北市的33歲劉姓女子，昨天與第一次見面的山友團一同相約攀登新竹縣尖石鄉的高台山，卻在途中因調整裝備落後隊伍，隨後更是失去蹤影，山友團遍尋不著她急忙報警求助，就怕因山區低溫降雨使劉女失溫有生命危險，幸好劉女遇上另一團登山隊好心相助，在山區露宿過夜，今天上午被搜救隊順利尋獲。

據了解，劉女透過登山群組認識同樣愛好登山的阮姓女子等人，一行4人第一次相約登山，5日清晨5點從小錦屏登山口出發，預計進行高台山O型逆向縱走，會途經石麻達山、島田山、高台山，最後回到小錦屏，預估全程花費時間約10個小時。

不過劉女在昨天下午1點經過石麻達山後不久，突然停下表示要調整背包的背帶緊度，請阮女等人先走，她隨後再跟上，未料阮女一路從島田山走到高台山，下午5點返回登山口都未見劉女，3人在原地等候1小時後，由阮女步行至有訊號處打電話報警求救。

眾人都擔心劉女身上沒有過夜裝備，難以抵擋山上低溫，會有生命危險，新竹縣消防局獲報後更是立即出動尖石分隊和田埔小隊，前往救援尋找。

但其實劉女遲遲未現身的原因，正是在山區迷路，原本她要加緊腳步跟上隊伍，卻在石麻達山往島田山的路上走錯路，一發現跟丟隊伍就立即用Line提醒阮女，卻因山區根本沒有網路訊號，使得雙方聯繫不上，她後來從島田山經營地往高台山的路上，更迷失在杉木林當中。

直到晚間6點見天色已暗，劉女只好折返營地，正好碰上其他登山隊在紮營，立即上前求救，在登山隊的幫忙下，劉女順利借山友手機向父親報平安，同時通知搜救人員，因此搜救隊也撤回、取消行動。

新竹縣消防局今天上午再嘗試與她聯繫，卻發現山友手機也關機，擔心發生意外，因此決定重新啟程出發，出動12人分3組分別由小錦屏登山口、高台山第2登山口以及魯壁登山口出發找尋。

幸好由寶山消防分隊小隊長吳昌瑀率隊的第2組人員抵達營地後，看到有3組人在紮營，一問之下，果然有昨天劉父接獲電話的手機持有人，後發現劉女就在旁休息；經了解劉女是在伸出援手的登山隊幫助下，協助搭設簡易帳篷並提供豐富的熱食，讓她不致獨自迷失山林失溫。