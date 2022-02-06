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離家1年淪街友 24歲男想家歸不得 險走絕路
台北市警方昨晚接獲民眾報案，一名男子情緒失控、抱頭痛哭，獨自在忠孝西路天橋上徘徊，疑似想不開，員警到場關懷後發現，該名男子因與家人爭吵，已離家整整一年，年節期間特別想家卻沒錢回家，才會想不開。
據悉，24歲葉姓男子一年前與家人爭吵，一怒之下離家出走，獨自從屏東北上到台北市流浪，未料成了街友；過去一年間他四處打零工，有錢就住旅館，沒錢就睡街上，過著有一餐沒一餐的生活。
昨晚民眾發現葉男行徑後，轄區中正一分局警方立刻派員到場，葉男仍情緒激動，抱頭痛哭，只要員警問及「家住哪裡？有沒有家人？」就不斷哭泣，警方將其送至台大醫院休息觀察後，葉男情況才回穩。
葉男表示，過年期間他特別想家，卻沒錢回家，也早已被家人拋棄，「就算有錢回家也沒人會來接我」，但警方協助聯繫葉男家屬時，發現其家人在葉男離家後就不斷尋找葉男下落，並未拋棄葉男，事後葉男順利返家團圓，現場未釀憾事。
警方呼籲，自殺不能解決問題，民眾心情低落或遭遇事情不順心，循正常管道舒壓、尋求協助，才是正確的解決之道。
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