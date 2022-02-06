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街友街頭冷風吹 土城警給泡麵助安置 他驚：紅豆泥？

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

過年期間警察守護治安不停歇。大年初二深夜，新北市土城警方巡邏時，發現一名中年男子獨自坐在廢棄電腦椅上，員警察覺有異上前關心，發現他是無家可歸的街友，經溝通後，協助通報社會局安置，並提供泡麵、暖暖包等物資，他驚訝的直喊「紅豆泥？」（日語，意思是真的嗎）頻頻向員警道謝。

新北市警土城分局交通分隊長吳偉輔、警員李源億本月2日晚上11點半執行巡邏勤務，行經土城區明德路一段時發現王姓男子（51歲）孤零坐在電腦椅上、身形單薄不斷發抖，遂上前關心。

王男說自己是街友，前陣子都在中和南勢角公園一帶活動居住，因為過年期間短暫離開，走著走著卻迷了路，不知道怎麼回去，只好就地棲身，但是已經很久沒吃飯，又身上沒有多餘衣物，才不斷發抖。

員警聽聞後，考量當時氣溫不到13度、天冷又逢過年期間，先給予暖暖包、熱豆漿讓他暖身體，再協助通報社會局後，載他至板橋區某旅館暫住1周。

待他到了旅館房間，員警再提供他泡麵、乾糧、手套等物資讓他好過年，王男不敢置信、喃喃自語說著紅豆泥？（日語真的嗎），頻頻感謝警方的熱心協助。

土城警方大年初二深夜巡邏時，發現王男流落街頭，上前關心並提供暖暖包讓他暖身。記者翁至成／翻攝
土城警方大年初二深夜巡邏時，發現王男流落街頭，上前關心並提供暖暖包讓他暖身。記者翁至成／翻攝
土城警方擔心王男流落街頭會發生意外，徵詢安置收容中心、聯絡通報社會局所屬街友外展服務中心社工承辦人員，協調後先他去板橋區某旅館暫住1周。記者翁至成／翻攝
土城警方擔心王男流落街頭會發生意外，徵詢安置收容中心、聯絡通報社會局所屬街友外展服務中心社工承辦人員，協調後先他去板橋區某旅館暫住1周。記者翁至成／翻攝
王男過年期間流落街頭，土城警方深夜巡邏時發現他不斷發抖，提供熱豆漿讓他暖身。記者翁至成／翻攝
王男過年期間流落街頭，土城警方深夜巡邏時發現他不斷發抖，提供熱豆漿讓他暖身。記者翁至成／翻攝
土城警方載王男至板橋區某旅館後，提供泡麵、乾糧、手套等物資讓他過年。記者翁至成／翻攝
土城警方載王男至板橋區某旅館後，提供泡麵、乾糧、手套等物資讓他過年。記者翁至成／翻攝
土城警方通報社會局所屬街友外展服務中心社工承辦人員後，協助王男至板橋區某旅館暫住1周。記者翁至成／翻攝
土城警方通報社會局所屬街友外展服務中心社工承辦人員後，協助王男至板橋區某旅館暫住1周。記者翁至成／翻攝

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