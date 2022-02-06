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花蓮秀林鄉代、村長送熱咖啡 感謝員警寒風指揮交通

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

昨天蘇花路廊北上為21624輛、南下全天車流量為6795輛，車潮湧現，花蓮崇德段直到晚上8點多，車流才恢復正常，和平代理村長及鄉民代表為感謝警方的付出，特別送上熱咖啡慰勞，讓指揮交通的員警倍感窩心。今天蘇花路廊花蓮端車流順暢、行車秩序良好，未出現日前塞車情景。

新城警分局指出，今年春節大年初三至初五，崇德管制站、台9線和平段北上車道出現車龍，造成交通壅塞，立即加派警力在崇德管制站及台9線145公里處疏導交通，分別實施車輛輪流放行、分流疏導，讓台9線北上車流順暢。

警方表示，為紓解車龍，員警不管在下雨天或寒風中堅守崗位，經實施分流後，於晚上8點09分車流恢復正常，員警直到深夜車輛較少時，才返所休息。

看見員警站在寒風中指揮交通，秀林鄉和平村代理村長林嘉文、秀林鄉民代表王則元2人，特別到台9線145公里處送上熱咖啡，感謝和平派出所員警在春節期間維持交通秩序。

林嘉文與王則元2人表示，和平所員警在春節連假期間，不管風雨或寒冷的天氣，仍於現場堅守崗位指揮交通，提供大家安全順暢的道路，因此特別到現場慰勞員警辛勞，和平派出所長王祝光也非常感謝2人對員警努力的肯定。

今天蘇花路廊花蓮端車流順暢、行車秩序良好，未出現日前塞車情景。圖／警方提供
今天蘇花路廊花蓮端車流順暢、行車秩序良好，未出現日前塞車情景。圖／警方提供
春節連假最後一天，蘇花路廊花蓮端車流順暢。圖／警方提供
春節連假最後一天，蘇花路廊花蓮端車流順暢。圖／警方提供
看見員警站在寒風中指揮交通，秀林鄉和平村代理村長林嘉文、秀林鄉民代表王則元2人，特別送上熱咖啡，感謝和員警在春節期間維持交通秩序。圖／警方提供
看見員警站在寒風中指揮交通，秀林鄉和平村代理村長林嘉文、秀林鄉民代表王則元2人，特別送上熱咖啡，感謝和員警在春節期間維持交通秩序。圖／警方提供

春節 蘇花路廊 咖啡

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