花蓮秀林鄉代、村長送熱咖啡 感謝員警寒風指揮交通

昨天蘇花路廊北上為21624輛、南下全天車流量為6795輛，車潮湧現，花蓮崇德段直到晚上8點多，車流才恢復正常，和平代理村長及鄉民代表為感謝警方的付出，特別送上熱咖啡慰勞，讓指揮交通的員警倍感窩心。今天蘇花路廊花蓮端車流順暢、行車秩序良好，未出現日前塞車情景。

新城警分局指出，今年春節大年初三至初五，崇德管制站、台9線和平段北上車道出現車龍，造成交通壅塞，立即加派警力在崇德管制站及台9線145公里處疏導交通，分別實施車輛輪流放行、分流疏導，讓台9線北上車流順暢。

警方表示，為紓解車龍，員警不管在下雨天或寒風中堅守崗位，經實施分流後，於晚上8點09分車流恢復正常，員警直到深夜車輛較少時，才返所休息。

看見員警站在寒風中指揮交通，秀林鄉和平村代理村長林嘉文、秀林鄉民代表王則元2人，特別到台9線145公里處送上熱咖啡，感謝和平派出所員警在春節期間維持交通秩序。