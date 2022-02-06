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影／宜蘭驚傳養殖戶以毒餌殘殺7野鳥 可惡罪證將送辦

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉大塭養殖區一直是野鳥棲地，卻在春節期間發生養殖戶疑似以毒餌殘害7隻大小白鷺，整個過程被鳥友攝影師拍下交由縣府查辦；吳姓養殖戶辯稱沒有毒害，但縣府發現連拍的鏡頭中有踩踏及丟棄動作，事證明確，將依違反野生動物保育法送辦。

蘭陽平原是野鳥造訪的天堂，時潮村大塭養殖區更是重要棲地。吳姓養殖戶以疑似沾了毒物的小魚當誘餌，吸引野鳥誤食暴斃，他在縣政府調查時，辯稱施放消毒劑要消毒養殖池底，但施放消毒劑何需要挾用杯中的小魚誘餌？讓人起疑。

縣府農業處表示，吳姓養殖戶被拍下踩踏池水的野鳥動作，已觸犯野生動物保育法，未經許可擅自設置網具陷阱、使用毒物等，獵捕一般類野生動物，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

春節期間2月3日上午，周姓鳥友攝影師在礁溪鄉大塭養殖區拍野鳥，突然發現一隻冬候鳥大白鷺異常趴在水面奄奄一息，另兩隻大白鷺的頸部和頭部羽毛變沒有光澤的暗黃色，而浮在養殖池水面的白色物點，竟都是大小白鷺屍體，他被這景象嚇了一跳。

繼續守候看到一名年約60多歲的吳姓養殖戶，拿著紙杯和筷子到養殖池，挾起杯中一隻隻死掉小魚，放在養殖池經常會有野鳥來啜食的水車及池畔泥灘地，周姓鳥友說「杯中物就是沾了毒物的魚誘餌」。

周姓鳥友指出，養殖戶「清理」毒殺現場，原在水中奄奄一息大白鷺已斷氣，另隻中毒的小白鷺掙扎展翅，無力飛行，吳男在池中追逐並把體力不支的小白鷺踩入爛泥，溺死水中，還抓起3、4隻大小白鷺死屍各一隻腳，丟在養殖池附近及排水溝。

周姓鳥友把照片上傳宜蘭縣野鳥學會及宜蘭左岸彩鷸俱樂部的群組，讓人痛心的畫面引爆公憤，野鳥學會總幹事陳樹德趕往了解，當天下午縣府農業處也啟動調查。

至少記錄到7隻大小白鷺死亡慘狀，拍下恐怖影像的周姓鳥友表示，大白鷺是冬候鳥、小白鷺是留鳥，雖是一般水鳥，但鄰近有更有許多珍貴鳥類，包括距離約500公尺約有30隻一級保育黑面琵鷺經常棲息，難保這些鳥不會吃到毒餌？養殖戶的手段實在兇殘。

野鳥學會總幹事陳樹德看了很心痛，他說，此行為對於水鳥及遠到的候鳥是很大傷害，且毒物可能流到魚塭或野鳥中毒後造成環境傷害，宜蘭是水鳥天堂，希望給遠來候鳥良好環境，不要再發生這種事。

農業處調查時，吳姓養殖戶辯稱是施放消毒劑要清消池底，但消毒劑不致於讓野鳥暴斃，全案收集的照片及影像等事證明確，會通知養殖戶進一步說明，全案將依違反野生動物保育法送辦。

養殖戶把死掉的大白鷺任意丟棄。圖／周俊雄提供
養殖戶把死掉的大白鷺任意丟棄。圖／周俊雄提供
除了養殖戶手中已經氣絕的白鷺，連浮在水面的幾個白點物體，竟然也都是小大白鷺的屍體。圖／周俊雄提供
除了養殖戶手中已經氣絕的白鷺，連浮在水面的幾個白點物體，竟然也都是小大白鷺的屍體。圖／周俊雄提供
中毒的小白鷺掙扎展翅，無力飛行，吳男在池中追逐並把體力不支的小白鷺踩入爛泥，溺死水中，圖／周俊雄提供
中毒的小白鷺掙扎展翅，無力飛行，吳男在池中追逐並把體力不支的小白鷺踩入爛泥，溺死水中，圖／周俊雄提供
養殖戶手中的這一把抓，至少有3到4隻死掉的大小白鷺被毒害。圖／周俊雄提供
養殖戶手中的這一把抓，至少有3到4隻死掉的大小白鷺被毒害。圖／周俊雄提供
疑似遭毒害的幾隻大小白鷺屍體，被吳男丟棄在養殖池附近，手段兇殘。圖／周俊雄提供
疑似遭毒害的幾隻大小白鷺屍體，被吳男丟棄在養殖池附近，手段兇殘。圖／周俊雄提供
養殖戶挾起杯中死掉的小魚，放在養殖池經常會有野鳥來啜食的池畔泥灘地，杯中物疑似沾了毒物的魚誘餌。圖／周俊雄提供
養殖戶挾起杯中死掉的小魚，放在養殖池經常會有野鳥來啜食的池畔泥灘地，杯中物疑似沾了毒物的魚誘餌。圖／周俊雄提供
中毒的白鷺頸部整個變色，養殖戶抓起死鳥的一隻腳要去丟棄。圖／周俊雄提供
中毒的白鷺頸部整個變色，養殖戶抓起死鳥的一隻腳要去丟棄。圖／周俊雄提供
養殖戶挾起杯中死掉的小魚，放在養殖池常有野鳥來啜食的池畔泥灘地，杯中物疑是沾了毒物的魚誘餌。圖／周俊雄提供
養殖戶挾起杯中死掉的小魚，放在養殖池常有野鳥來啜食的池畔泥灘地，杯中物疑是沾了毒物的魚誘餌。圖／周俊雄提供

宜蘭 中毒

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