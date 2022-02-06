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桃園婦人購物徒步返家 遭16歲少年無照騎車撞死
桃園市一名婦人昨天晚上到大賣場購物，隨後沿著八德區介壽路徒步回家，遭無照騎機車還載朋友的林姓少年迎頭撞上，後腦應聲碎裂，送到醫院後失去呼吸心跳，經搶救仍告不治；警方依少年事件處理法將林男移送少年法院，肇事情形待後續調查。
八德警分局調查，林姓男子（16歲）昨天晚上7時許騎機車載同齡友人，由介壽路二段朝大溪方向直行行駛，不慎撞上剛從大賣場購物、正由道路內側朝反方向步行返家的陳姓女子（63歲）；騎士及乘客雙雙摔下車，四肢、頭部擦挫傷，陳女經送醫急救傷重不治。
救護人員昨天到場時，陳女面朝下趴在馬路，地上有大片出血，隨即將她緊急送醫；醫院發現她後腦勺破碎，大量失血，但經急救仍回天乏術，晚間宣告不治。
八德警方初步調查，雙方酒測值均為0，詢後將林姓少年依少年事件處理法將移送少年法院，詳細肇事情形有待後續調查釐清。
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