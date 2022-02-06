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影／登山客攀無明山墜崖亡！ 同伴求救 直升機吊回遺體

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一男一女在大年初一時相約攀登台中與花蓮交界的無明山，男子疑不慎墜崖死亡，女子求救，空勤總隊直升機昨天載救難人員救援，吊回男子遺體，女子也被救回。

58歲吳姓男子和52歲女子大年初一相約攀登花蓮與台中交界的無明山，女子發現男子墜崖，找到時發現對方已無生命跡象，打電話求救，台中市消防局派隊員上山救援；當時男子被發現時臉部發黑，已無生命跡象；台中市消防局本月2日獲報，也申請空勤直升機協助救援，但當天山區氣候差直升機無法起飛，消防隊員從清泉橋入山救援，沿途有兩處斷崖，需48小時才能抵達，李女在無明池營地等候消防人員。

2月4日，雪霸國家公園二名志工從遠多志山趕往無明池營地協助女性登山客下撤，當天下午在無明池營地接觸女性患者，2月5日帶女子抵達林道17.5公里處。

2月5日第二梯次和平、谷關、梨山消防分隊共6名搜救人員搭乘直升機前往救援，一名消防隊員陪同遺體離場，其餘第二梯次5人立即往無名池營地方向移動，昨天傍晚直升機第二趟次載運消防隊員下山。

一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
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一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供
一男一女在大年初一時相約登無明山，男子墜谷死亡，直升機和救難人員昨吊回遺體。圖／台中市消防局提供

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