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體恤春節執勤辛勞 陳家欽慰勉竹市警基層

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

今年為期15天的加強重要節日安全維護專案工作將告一段落，警政署長陳家欽今天到新竹市警察局第一分局拜年並慰勉基層員警執行勤務辛勞，並肯定協勤民力的付出。

陳家欽指出，就算是新春期間，在如今疫情嚴峻狀況下，應盡量避免參加餐會、飲宴，以避免群聚感染風險，更應注意勿酒後駕車。在防疫工作上，員警應加強自身安全防護，依據各項SOP佩戴防護裝備，避免直接接觸，維護自身健康。

陳家欽也提出有關社會秩序維護法問題，他說，警政署目前努力爭取刪除與警察業務較無相關法條，減輕員警工作負擔。

新竹市警局長郭士傑表示，員警將持續落實各項治安及交通維護工作。另外，春節連續假期將結束，提醒民眾返家或出外遊玩應遵守交通規則，注意行車安全，警方針對重要道路及熱門景點均已規畫相關交通疏導措施，做好治安放心、交通順心、民眾安心的基本功。

警政署長陳家欽今天到新竹市警察局第一分局拜年並慰勉基層員警執行勤務辛勞。圖/警方提供
警政署長陳家欽今天到新竹市警察局第一分局拜年並慰勉基層員警執行勤務辛勞。圖/警方提供

陳家欽 警察

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