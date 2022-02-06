他除夕失蹤流浪6天 警從口罩內找端倪助返家

新北市一名身障男子除夕夜外出後便不知去向，騎腳踏車在外流浪6天，昨天在桃園市龜山地區出沒，被當地警方察覺有異並上前關切，但他卻答非所問；這時員警眼尖發現男子口罩內側寫了名字，才順利查出身分，原來家屬大年初一便已通報失蹤，一家人昨天終於團聚。

龜山警分局指出，龜山派出所警員鄭力瑋昨天下午4時許在萬壽路二段與自強東路口疏導交通，遇民眾稱一旁的中年男子疑似迷路，鄭見他手扶自行車、面露迷惑站在路邊，便上前詢問年籍等資料，但均答非所問，疑似是身心障礙人士。

這時鄭力瑋見男子戴了兩層口罩，細看發現內層口罩上有用麥克筆寫上「○添」兩字，隨後耐心問出姓氏，得知男子叫「周○添」（50歲），隨即利用小電腦過濾年齡比對，終於查到身分，原來周男家屬在2月1日大年初一向新北市三峽分局報案協尋。

鄭力瑋見周男神情疲憊及精神狀況不佳，擔心他無法安全騎車，便通報支援將他載回派出所休息，鄭自己騎腳踏車在後。

周男母親、哥哥趕到派出所，見到失蹤多日的周才終於放下心中大石；兩人表示，周男1月31日除夕夜在鶯歌區住處用餐後，稱要去找朋友，獨自騎腳踏車出門後便失聯。母親發現他深夜未歸便報案，但男子無手機、無法定位，一時找不到人。

家屬說，周男離家期間露宿廟宇、公園，飢寒交迫下面容都變得憔悴，所幸員警及時發現，趕在年假尾聲一家團圓，非常感謝。