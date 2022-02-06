聽新聞
test
0:00 / 0:00
他除夕失蹤流浪6天 警從口罩內找端倪助返家
新北市一名身障男子除夕夜外出後便不知去向，騎腳踏車在外流浪6天，昨天在桃園市龜山地區出沒，被當地警方察覺有異並上前關切，但他卻答非所問；這時員警眼尖發現男子口罩內側寫了名字，才順利查出身分，原來家屬大年初一便已通報失蹤，一家人昨天終於團聚。
龜山警分局指出，龜山派出所警員鄭力瑋昨天下午4時許在萬壽路二段與自強東路口疏導交通，遇民眾稱一旁的中年男子疑似迷路，鄭見他手扶自行車、面露迷惑站在路邊，便上前詢問年籍等資料，但均答非所問，疑似是身心障礙人士。
這時鄭力瑋見男子戴了兩層口罩，細看發現內層口罩上有用麥克筆寫上「○添」兩字，隨後耐心問出姓氏，得知男子叫「周○添」（50歲），隨即利用小電腦過濾年齡比對，終於查到身分，原來周男家屬在2月1日大年初一向新北市三峽分局報案協尋。
鄭力瑋見周男神情疲憊及精神狀況不佳，擔心他無法安全騎車，便通報支援將他載回派出所休息，鄭自己騎腳踏車在後。
周男母親、哥哥趕到派出所，見到失蹤多日的周才終於放下心中大石；兩人表示，周男1月31日除夕夜在鶯歌區住處用餐後，稱要去找朋友，獨自騎腳踏車出門後便失聯。母親發現他深夜未歸便報案，但男子無手機、無法定位，一時找不到人。
家屬說，周男離家期間露宿廟宇、公園，飢寒交迫下面容都變得憔悴，所幸員警及時發現，趕在年假尾聲一家團圓，非常感謝。
龜山派出所副所長孫若倫呼籲，家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，以便通知家屬領回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言