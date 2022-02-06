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五金行員工突暈倒失去呼吸心跳 暖警CPR及時救一命
台北市士林區一家五金行，日前傳出梁姓員工突然倒地，失去呼吸心跳，店員立即打119報案，並跑到周邊的後港派出所求救，警員許天騏趕往現場，與店員輪流實施CPR，直到救護人員到場接手救治，順利挽回梁男性命。
警方指出，111年加強重要節日安全維護期間，五金行員工突然衝進後港派出所慌張的表示，同事梁男在工作時，突然暈倒在地失去生命徵象，請求警方協助。
警專畢業後分發至後港所服務的許員，因定期受有CPR訓練，聽聞情勢緊急，前往五金行檢視梁男生命跡象，發現尚未恢復心跳，立即和五金行店員輪流實施CPR心肺復甦術，警方也同步報案通知救護人員到場。
梁男失去意識後，周圍人員持續對其CPR搶救，就在穿著防護衣、防護面罩等裝備的消防救護人員接手後，順利挽回性命，並送醫詳細檢查。
五金行店員表示，感謝警方立即協助實施CPR，救回一條寶貴性命，感謝警察所為；消防人員也向警方表示，此搶救案例將列回正面教育題材。
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