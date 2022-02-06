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無辜狗遭捲車底哀號 高雄熱血廠家「叉車」急救援

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄巿公園二路、大義街口，日前一輛黑色轎車經過時不慎壓到一隻米克斯犬，小狗在車底哀號，路過5名壯漢見狀上前合力抬車，仍無法順利救出小狗，後來執行交通疏導的鹽埕分局警員靈光一閃，找上附近重機具工廠，熱血廠家二話不說出動堆高機，將米克斯由車底救出，解除這段「卡」車危機。

台灣燈會今年在高雄登場，位於愛河灣的燈區春節期間湧入大量觀光車潮；日前鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，在公園二路與大義街路口執行交通管制，突然聽到一聲淒厲的狗嚎聲，張員聞訊衝到一旁快車道上，發現一隻黑黃色米克斯犬被黑色轎車壓傷，卡在車底動彈不得。

張員見米克斯求助眼神，與派出所同事、熱心民眾出力抬車，但5名壯漢在現場嘗試多次，仍無法將車輛抬到合適高度讓米克斯犬脫險。

正巧附近公園路是著名的五金街，張智傑靈光一閃，逐一詢問過年期間有開門的業者，其中一家廠家見狀，二話不說發動自家的堆高機，奔赴車禍現場，操作堆高機牙叉，順利抬高轎車單側後，這隻米克斯犬終於脫困，重獲自由，

鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，發現米克斯犬遭捲入車底哀號，一度嘗試用人力搬運車輛救狗，最後出動堆高機順利完成救援任務。圖／讀者提供
鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，發現米克斯犬遭捲入車底哀號，一度嘗試用人力搬運車輛救狗，最後出動堆高機順利完成救援任務。圖／讀者提供
鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，發現米克斯犬遭捲入車底哀號，一度嘗試用人力搬運車輛救狗，最後出動堆高機順利完成救援任務。圖／讀者提供
鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，發現米克斯犬遭捲入車底哀號，一度嘗試用人力搬運車輛救狗，最後出動堆高機順利完成救援任務。圖／讀者提供

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