無辜狗遭捲車底哀號 高雄熱血廠家「叉車」急救援
高雄巿公園二路、大義街口，日前一輛黑色轎車經過時不慎壓到一隻米克斯犬，小狗在車底哀號，路過5名壯漢見狀上前合力抬車，仍無法順利救出小狗，後來執行交通疏導的鹽埕分局警員靈光一閃，找上附近重機具工廠，熱血廠家二話不說出動堆高機，將米克斯由車底救出，解除這段「卡」車危機。
台灣燈會今年在高雄登場，位於愛河灣的燈區春節期間湧入大量觀光車潮；日前鹽埕警分局五福四路派出所警員張智傑，在公園二路與大義街路口執行交通管制，突然聽到一聲淒厲的狗嚎聲，張員聞訊衝到一旁快車道上，發現一隻黑黃色米克斯犬被黑色轎車壓傷，卡在車底動彈不得。
張員見米克斯求助眼神，與派出所同事、熱心民眾出力抬車，但5名壯漢在現場嘗試多次，仍無法將車輛抬到合適高度讓米克斯犬脫險。
正巧附近公園路是著名的五金街，張智傑靈光一閃，逐一詢問過年期間有開門的業者，其中一家廠家見狀，二話不說發動自家的堆高機，奔赴車禍現場，操作堆高機牙叉，順利抬高轎車單側後，這隻米克斯犬終於脫困，重獲自由，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言