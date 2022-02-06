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影／網傳清水飆風再起？ 目擊民眾影片還原現場非飆車
台中市清水地方社群臉書有人貼文質疑是否又有飆車，擾人安寧，清水警分局今天說明，凌晨接到報案趕到現場查看，未發現飆車，調路口監視器畫面也沒查獲飆車行為。
一名清水人今天凌晨剛好開車經過傳出飆車路段，他說當時凌晨聚集20多輛轎車，一起行駛場面壯觀，但沒有飆車競速。
網友說最近在西濱快速道路附近半夜聽到轎車引擎聲，懷疑是飆車競速，清水警分局表示，春節連假期間都有安排防飆勤務，今天凌晨0點到4點，也在易飆車路段安排路檢防飆，未查獲危險駕駛和競速情形，今天上午再調路口監視器畫面，發現只有2輛轎車速較快，沒有外傳20多輛競速情形。
一名清水人今天說，他今天凌晨2點37分開車回家，經過清水區中華路，看到前方路口紅燈，停了20多輛轎車，這些車輛車速不快，都有遵守交通號誌，沒飆車。
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