影／腳腫成象腿還不就醫 只因篤信「年頭就醫觸楣頭」
台中市蔡姓男子昨天因自身疾病，導致右腳異常腫大，蔡脫鞋坐在中友百貨前椅子上，表情痛苦，警員前往關心，欲通知救護車協助就醫，但蔡嚴詞拒絕，直說「年頭就醫，整年看病」，蔡姓警員以「同是蔡家人不會騙」，蔡男才同意搭上救護車。
台中市第二警分局育才所巡佐張慶成、警員蔡侑良昨天巡邏經過中友百貨時，發現蔡姓男子（59歲）脫掉右腳的鞋子，坐在百貨前的椅子上，蔡男的右腳異常腫大得像「象腿」。
蔡姓男子告知，患有慢性疾病導致右腳腫大，逛街走到中友百貨前不舒服，才脫掉鞋子休息一下。不過警員看他表情痛苦，提議通知救護車協助就醫，但被蔡嚴詞拒絕。
蔡姓男子直說「年頭年尾若吃藥，整年變成藥罐子」，警員蔡侑良最後搬出「我們同姓蔡是本家，不會騙你啦」，蔡男才被說服，同意就醫。
第二警分局長陳家銘說，加強春節期間安全維護工作期間，設置機動派出所提供服務，讓所有民眾都能夠安全返家歡度春節假期，家中長者患有慢性疾病，應叮囑按時服藥，並評估身體狀況，如身體不適切勿勉強外出，避免意外發生，若在路上發現有人需要協助，可撥打110通知警方協助。
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