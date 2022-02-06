影／腳腫成象腿還不就醫 只因篤信「年頭就醫觸楣頭」

台中市蔡姓男子昨天因自身疾病，導致右腳異常腫大，蔡脫鞋坐在中友百貨前椅子上，表情痛苦，警員前往關心，欲通知救護車協助就醫，但蔡嚴詞拒絕，直說「年頭就醫，整年看病」，蔡姓警員以「同是蔡家人不會騙」，蔡男才同意搭上救護車。

台中市第二警分局育才所巡佐張慶成、警員蔡侑良昨天巡邏經過中友百貨時，發現蔡姓男子（59歲）脫掉右腳的鞋子，坐在百貨前的椅子上，蔡男的右腳異常腫大得像「象腿」。

蔡姓男子告知，患有慢性疾病導致右腳腫大，逛街走到中友百貨前不舒服，才脫掉鞋子休息一下。不過警員看他表情痛苦，提議通知救護車協助就醫，但被蔡嚴詞拒絕。

蔡姓男子直說「年頭年尾若吃藥，整年變成藥罐子」，警員蔡侑良最後搬出「我們同姓蔡是本家，不會騙你啦」，蔡男才被說服，同意就醫。