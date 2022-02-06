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影／蘆洲屁孩喝酒鬧事砸車 警方逮9人送法辦
新北市蘆洲區永樂街今天凌晨發生聚眾鬥毆，警方獲報有人砸車，趕抵現場時嫌犯均已逃離，只剩1輛賓士轎車玻璃被砸破。警方已循線通知9名嫌犯到案，將依妨害秩序罪嫌偵辦。
據了解，發生地點對外自稱「資產管理公司」，實際上是類似幫會組織提供一些小混混集會的不良聚合場所，昨晚「公司成員」各自邀約朋友喝酒、唱歌慶祝過年，人數越聚越多，有些人彼此並不認識。
期間有部分人互看不順眼引發口角爭執，被人勸離現場時心生不滿，因此持球棒狠砸停放公司門口1輛黑色賓士轎車洩憤，迅速逃離。
警方凌晨3時許獲報趕抵，鎖定嫌犯搭乘逃離的車輛展開查緝，陸續通知蔡姓男子等9人到案，全都是20到22歲不等的年輕人，將依妨害秩序罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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