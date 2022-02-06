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影／迷途婦說母語 警員全聽冇 還好鑰匙圈上有兒手機號

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣董姓婦人上月底在西區迷途，見來處理的女警鄭入嘉，劈哩啪啦講了一堆，還比手畫腳，但女警一句都聽不懂，後來從董婦包包掛的鑰匙圈有一組手機號碼，打去才知是董婦兒子，他說母親只會講泰雅語，他非常感謝警方協助。

台中市第一警分局公益所女警鄭入嘉，上月28日下午1時許，在轄內安泰銀行巡簽時獲報在銀行門口前的董姓婦人（78歲）疑似迷途，女警趨前詢問「阿嬤、你要去哪」，董婦雖然很努力比手畫腳，不斷回答女警提問，但女警卻聽得一頭霧水。

女警將董婦帶進銀行內，發現董婦身上有悠遊卡，透過悠遊卡的資訊，通知悠遊卡公司協助處理，在等待過程中，女警發現董婦包包掛的鑰匙圈有一組電話號碼，經電話聯絡後，確認是董婦兒子的手機號碼。

董婦兒子抵達銀行後告知女警，母親不諳中文，是南投泰雅族人，只會說母語，先前他幫母親叫計程車送回家，但計程車司機未在正確的地點將母親放下車，致母親一時迷失方向，走了兩個多小時還找不到回家的路，他正要至民權派出所報失蹤時，就接獲警方的來電，非常感謝警方協助。

第一警分局提醒，家中若有失智的長輩，可以協助其配戴愛心手環，若長輩不慎走失，能讓他人得以循著愛心手環的訊息，聯絡家屬，讓長輩能迅速回家，若發現有任何需要警方協助之情事，都可立即撥打110報案專線，警民互相合作，一起維護社會安全，家人團圓、過好年。

南投縣董姓婦人（中）上月底在台中市西區迷途，女警鄭入嘉（右）協處，順利聯絡董婦兒子（左）接回。圖／第一警分局提供
南投縣董姓婦人（中）上月底在台中市西區迷途，女警鄭入嘉（右）協處，順利聯絡董婦兒子（左）接回。圖／第一警分局提供
南投縣董姓婦人（中）上月底在台中市西區迷途，女警鄭入嘉（右）協處，透過董婦鑰匙圈手機號碼，聯絡到董婦兒子。圖／第一警分局提供
南投縣董姓婦人（中）上月底在台中市西區迷途，女警鄭入嘉（右）協處，透過董婦鑰匙圈手機號碼，聯絡到董婦兒子。圖／第一警分局提供

悠遊卡 計程車 南投

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