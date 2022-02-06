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女慣竊撿到鑰匙連偷24台娃娃機 警4小時破案
徐姓女慣竊在台南市永康區某娃娃機店撿到娃娃機台鑰匙，發現可開啟機台錢箱，迅速連續搜括共24台娃娃機，竊得3000餘元銅板，警方獲報調閱監視器，警員一眼認出徐女，4小時循線逮捕，訊後依竊盜罪嫌送辦。
這起竊案發生在本月4日，當天傍晚6點，有娃娃機台業者向大灣派出所報案，警方偵辦後發現約1小時前，一名女子在店內撿拾到鑰匙，沿著大灣路共2家娃娃機店搜括，經清點，共有24台娃娃機錢箱都被開啟，損失3000多元銅板。
大灣派出所所長林俊祺帶領警員劉怡青、賴明政、吳宗勳調閱周遭監視器，發現該竊嫌影像與特徵，透過建構的治安資訊平台通報協助辨識與防處，鄰近復興派出所有員警曾偵辦過此竊嫌，一眼就認出是34歲何姓女子，警方晚上約9點半在何女住處將她逮捕，查扣贓款3000多元。
警方說，何女犯案時刻意偷竊娃娃機內米奇撲滿來裝竊得銅板，逮捕時一併查扣，更讓何女白口莫辨。
永康警分局長甘炎民表示，春節治安不打烊，肯定大灣所同仁積極偵辦案件，並整合復興所情資聯防，火速查獲嫌犯，讓業者免於恐慌，展現警察團隊合作精神。
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