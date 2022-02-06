影／88歲老翁占ATM好久 警關心遭詐才知他有這症頭

台中市賴姓老翁前天到東區ATM提款機領2000元，想替家人加菜，卻怎麼也領不出錢，適逢年節期間，有排隊人龍，不好意思占用過久，又重新排隊；警方趨前詢問，才知賴翁因老花、重聽，看不清提款機螢幕，兩本存摺餘額都只剩千餘元，造成提領失敗。

台中市第三警分局立德所員警劉佳竺前天在郵局守望時，發現賴姓老翁（88歲）不斷重覆排隊操作自動提款機，因擔心賴翁遭到詐騙，前往協處，發現賴翁有老花、重聽，看不清螢幕上顯示的文字。

賴翁告知警員，欲提領現金2000元，警員在賴翁同意下，協助確認兩張提款卡內的餘額，發現存摺內的餘額都只剩1000多元，不足2000元，才會提領失敗，警員協助老翁從兩個帳戶提領各1000元現金，順利協助老翁幫家人加菜。

第三警分局表示，目前仍是「加強重要節日安全維護工作」期間，持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年。