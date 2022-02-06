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影／88歲老翁占ATM好久 警關心遭詐才知他有這症頭
台中市賴姓老翁前天到東區ATM提款機領2000元，想替家人加菜，卻怎麼也領不出錢，適逢年節期間，有排隊人龍，不好意思占用過久，又重新排隊；警方趨前詢問，才知賴翁因老花、重聽，看不清提款機螢幕，兩本存摺餘額都只剩千餘元，造成提領失敗。
台中市第三警分局立德所員警劉佳竺前天在郵局守望時，發現賴姓老翁（88歲）不斷重覆排隊操作自動提款機，因擔心賴翁遭到詐騙，前往協處，發現賴翁有老花、重聽，看不清螢幕上顯示的文字。
賴翁告知警員，欲提領現金2000元，警員在賴翁同意下，協助確認兩張提款卡內的餘額，發現存摺內的餘額都只剩1000多元，不足2000元，才會提領失敗，警員協助老翁從兩個帳戶提領各1000元現金，順利協助老翁幫家人加菜。
第三警分局表示，目前仍是「加強重要節日安全維護工作」期間，持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年。
警方提醒，農曆春節前後是詐欺的高峰期，詐騙集團覬覦民眾的年終獎金及壓歲錢，也想趁機大撈一筆，請民眾匯款、轉帳時務必小心求證，春節期間治安不打烊，若有任何疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢，有問有保庇。
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