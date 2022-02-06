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老先生春節購物忘了車停哪 報警半小時後就找回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

71歲陳老先生昨天傍晚開車到台南市中西區百貨公司購物後，待要上車卻忘了停在哪，連忙向台南市警二分局南門派出所協尋。警員調閱監視錄影畫面，花了約卅分鐘找到他愛車，開心地感謝警員熱心協助。

陳姓老先生說，他昨天中午將白色轎車停放於西門路與南寧街口附近停車格內，陪同3歲孫子前往西門路新光三越百貨公司購物，購物結束走回南寧街加油站時卻找不到愛車，趕緊至南門派出所報警請警方協助。

南門所警員孫崇傑、黃毓晴確認老先生汽車型號、車牌後，運用科技設備及調閱監視系統，由駕駛軌跡推測陳老先生應為錯記車輛停放位置，孫崇傑並前往南寧街加油站逐輛查看確認老翁的愛車未停放在該處。

黃毓晴先行安撫陳老先生的情緒並於派出所內協助照顧陳幼孫，最後員警黃威遠、鍾勝內在離南寧街加油站不遠處的停車格位找到老先生的愛車。

原來老先生在百貨公司購物後忘記自己停車位置，只是隱約記得步行前往百貨公司時有經過加油站。陳老先生非常感謝警方於年節期間能迅速協助尋回愛車，開心載著他的幼孫向警方道謝並大讚南警「真正讚」。

台南市警二分局警員，熱心協助陳老先生（右）找到愛車。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員，熱心協助陳老先生（右）找到愛車。記者黃宣翰／翻攝

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