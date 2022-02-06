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新竹男台中訪友車罷工 幸好停車場隔壁是警局秒解圍
新竹市謝姓男子昨天與父親到台中訪友，將車停在北區永興停車場，但因大燈沒關，深夜要取車返家時，轎車發不動，幸好停車場就在第二警分局永興所的隔壁，謝連忙跑進派出所求援，警員陳彥彰帶來「電霸」，順利將謝車發動，讓謝可以順利返家。
新竹市謝姓男子（33歲）5日趁著春節假期尾聲，開車載父親到台中拜訪親友，深夜10時許，準備取車北返時，發現停在北區永興停車場的轎車發不動，適逢春節期間，加上已入夜，謝聯絡不到修車廠協助，情急之中，謝發現，停車場隔壁的建築物有警察的警鴿盾形標誌，前往查看發現，停車場就在第二警分局隔壁。
謝姓男子跑進派出所尋求警方協助，警員陳彥彰得知後，前往協助查看謝的轎車，警員先請謝試著發動車輛，初步判斷車輛電池耗盡，謝才想起當天上午停車時，只注意要拿放在後座要送給親友的伴手禮，而疏忽未將車燈關閉就熄火，可能因此導致引擎無法發動。
警員返回所內拿電霸「電力支援」接電，果然電力接上車輛瞬間發動，謝鬆了一大口氣，但對於自己的迷糊而麻煩員警，感到不好意思，頻頻向員警道謝。
第二警分局長陳家銘表示，加強春節期間安全維護工作期間，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的工作主軸，員警會堅守崗位盡全力協助民眾，他也呼籲，應多注意車輛狀況，平常出門前也要先行檢查車輛油量是否充足，或有無其它故障情事，如遇車輛故障導致交通阻塞，可打110請求協助，並聯絡道路救援趕快前來拖吊排除。
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