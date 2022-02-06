男單登北大武山墜崖意識不清 頭部15公分撕裂傷急送醫

春節9天連假接近尾聲，登山成為民眾熱門選項之一，昨晚間有山友單登下山途中在北大武山1.1公里處墜崖約3、40公尺深，同行友人報案，北大武山山屋管理員吳德發先趕赴現場，消防局搶救人員隨後抵達，救難人員垂降接觸傷者49歲張姓男子，將張拉回步道，花近4小時將張抬下山，張意識昏迷，頭部外傷、頸椎受傷送屏基後轉送高醫救治。

屏東縣消防局指出，5日晚間7點26分接獲報案，北大武山1.1公里男子摔落，派遣特搜大隊、泰武、來義、竹田、龍泉、潮州、萬巒分隊、第二大隊，出動12車23人前往。晚間10點20分泰武分隊回報第一梯次搶救人員抵達墜落點，22時48分救難人員垂降後接觸傷者，傷者49歲張姓男子意識不清，頭部15公分撕裂傷，深夜11點59分將張男拉上步道，將張搬運下山，6日凌晨3點39分搬運到新登山口，送醫救治。

北大武山屋管理員吳德發今說，昨接到通知後，他的心情從緊張轉變為沉重，「那個地方摔不得」，他背著約40公尺的棉繩趕赴現場，特搜與消防弟兄還沒到，他等不及先垂降，到繩子尾端還看不到傷者，呼喊沒有回應，但聽得到傷者喘息聲。消防局搶救人員抵達後，大夥合力將傷者拉上來後，搜救人員花近4個小時將張搬運下山送往醫院搶救。

吳德發說，北大武山是不能摔的山，1.1公里處下方斷崖，多年前在此附近也發生摔落事故。他語重心長說，這是兩天來第二起單登救援，前天是來自台北、高雄兩男一女單登，凌晨4點起登，下午2點到三角點，下山時一名男性走不動，向山莊尋求支援，啟動SOP處置，幸好未發生危險。

吳德發說，登頂真的不要勉強， 該撤退就撤退，也請山友要衡量體力，做好萬全準備。若準備充分，意外還是發生， 請在第一時間報案，有些傷是跟時間賽跑，胸腔、腹腔、頭顱內傷，必須在第一時間送醫， 要立即報案，不要不好意思。