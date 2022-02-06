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高雄檳榔攤深夜遭5惡煞砸攤 店主還擊掛彩

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄孔姓男子今凌晨夥同友人共5人分持西瓜刀及球棒猛砸陳男的檳榔攤，陳男聞訊與周姓友人回防還擊但不敵受傷。警方據報到場時，孔嫌等人共乘1車已逃逸，警追緝中。

警方調查，經營苓雅區興中一路某檳榔攤的陳姓男子（24歲）今凌晨酒後和孔姓男子（58歲）在電話中發生爭吵，掛斷電話後與另名周姓友人（26歲）即離開檳榔攤。

孔男結束對話後仍氣憤不平，不滿遭年紀輕輕的陳男嗆聲，夥同4名友人同乘一車，前往砸店。

陳男得知檳榔攤遭砸後與周男趕回，持棍棒回防，雙方在檳榔攤前追逐鬥毆，陳男一度趁隙還擊，打砸孔男一夥的車輛，但最後2人仍不敵5人，遭對方攻擊砍傷手部。

高雄市苓雅分局警方今凌晨2時8分獲報後抵達現場，孔男等1車5人已離開，受傷的陳男、周男則自行就醫，無生命危險。

警方經現場採證，找到孔男等人遺留的球棒，目前正調閱周遭監視器影像，鎖定車輛追緝中。

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孔男與陳姓檳榔攤業者發生爭吵，隨即率4名惡煞前往砸攤。圖／讀者提供
孔男與陳姓檳榔攤業者發生爭吵，隨即率4名惡煞前往砸攤。圖／讀者提供
孔男等人在警方抵達前隨即駕車逃逸，車上還掉出球棒。圖／讀者提供
孔男等人在警方抵達前隨即駕車逃逸，車上還掉出球棒。圖／讀者提供
孔男與陳姓檳榔攤業者發生爭吵，隨即率4名惡煞前往砸攤，現場還遺留衝突後的棍棒。圖／讀者提供
孔男與陳姓檳榔攤業者發生爭吵，隨即率4名惡煞前往砸攤，現場還遺留衝突後的棍棒。圖／讀者提供

高雄市 監視器

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