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56歲男開1600萬元麥拉倫自撞2次 車禍點相距不到3公里

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

昨天下午3點半，一輛要價1600萬元的超級跑車麥拉倫，在台北市福林橋上失控自撞護欄，56歲張姓駕駛辯稱不熟悉超跑性能。不料警方發現，他2年前才開同一輛車在圓山飯店下方涵洞自撞，2處肇事地點距離不到3公里，2次車禍都無酒駕

2020年4月13日早上7點，張姓駕駛開橘色烤漆的麥拉倫650 S Spider，經過圓山飯店附近自撞山壁，整輛車卡在道路外側的水泥花圃上，車頭毀損，零件四散。張當時辯稱一時恍神，正準備到附近運動。

昨天下午3點半，張又開同一輛車在士林區福林橋自撞護欄，左側車頭嚴重毀損，左側後輪還脫落「飛到」車頭前。

張這次向警方辯稱，因不熟悉車子性能才釀禍。因無波及他人，也無酒駕，警方做完筆錄讓他離開。

超跑駕駛2年前才在圓山飯店附近自撞山壁，昨天又在福林橋自撞護欄，2次都無酒駕，2件車禍地點距離不到3公里。圖／讀者提供
超跑駕駛2年前才在圓山飯店附近自撞山壁，昨天又在福林橋自撞護欄，2次都無酒駕，2件車禍地點距離不到3公里。圖／讀者提供
超跑駕駛2年前才在圓山飯店附近自撞山壁，昨天又在福林橋自撞護欄，2次都無酒駕，2件車禍地點距離不到3公里。圖／讀者提供
超跑駕駛2年前才在圓山飯店附近自撞山壁，昨天又在福林橋自撞護欄，2次都無酒駕，2件車禍地點距離不到3公里。圖／讀者提供

酒駕 圓山飯店 車禍

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