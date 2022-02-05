台南警直搗天九牌賭場 查獲巨額賭資186萬

台南市第5警分局獲報指轄內有職業賭場流竄，利用春節警方忙於維護治安與交通工作時，違法聚賭。經多日跟監埋伏，今天凌晨2時在北區文賢一路鐵皮屋內，破門一舉搗破天九牌賭場，逮獲賭場吳姓負責人及賭客共36人，其中8名越南籍新住民，並起出今年以來最多賭資186萬多元。

第5警分局指出，春節期間，吳姓男子在文賢一路鐵皮屋內經營天九牌職業賭場，除以民宅作為掩護，還裝設多道門禁及監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。

經多日跟監埋伏，5日凌晨2時多，警方見時機成熟，由員警先喬裝成賭客尾隨進入，大批警力隨後而至，控制大門的把風人員，場內的賭客仍渾然不知大批員警到來。

警方當場查獲負責人兼莊家吳姓男子及賭客等人，並查扣賭資186萬多元、帳單、無線對講機、下注用夾子、骰子、天九牌、記帳單、監視器、鏡頭、流水帳冊等證物。