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國5北向4車追撞6傷 疑未注意車前路況釀禍

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

春節連假倒數2天，國道5號北向距離雪隧前4公里處，今天晚間6點多發生4車追撞事故，其中4人一度受困車內，現場共有6人受傷送醫，至於事故原因有待警方後續釐清。

宜蘭縣政府消防局晚間6點14分獲報，國5北上32公里處有4輛自小客車追撞，立即出動壯圍分隊及消防車、救護車前往搶救。銀色自小客車的車門因撞擊，造成駕駛、乘客受困，消防人員抵達後，穩固車身以協助脫困。

據了解，事故發生當下為車流回堵末端，綠色自小客車駕駛疑似未注意車前路況，來不及煞停而撞上前方紅車，過程中又追撞黑車；後方銀車駕駛看到事故時，煞車不及撞上綠車。該事故於晚間6點57分排除，一度造成車流回堵約1公里。

據悉，現場6名傷者均住新北，包含綠車駕駛59歲陳男，還有銀車駕駛53歲林女和乘客85歲塗女、62歲蕭女、53歲林男、59歲林男，因身體部分部位疼痛，隨後送醫救治。

國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故，其中4人一度受困車內。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故，其中4人一度受困車內。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國道5號今天晚間6點多發生4車追撞事故。記者林佳彣／翻攝
國5晚間發生4車追撞事故，疑似駕駛未注意車前狀況釀禍。記者林佳彣／翻攝
國5晚間發生4車追撞事故，疑似駕駛未注意車前狀況釀禍。記者林佳彣／翻攝

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