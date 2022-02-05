小黃運將缺錢起貪念 見醉客背包未拉偷皮夾遭逮

台中張姓男子日前與友人餐敘，結束後搭乘計程車從市區返回豐原家中，隔兩天才發現皮夾不翼而飛，調閱監視器發現，竟是司機行竊，憤而報警。警方循線找到行竊的陳姓駕駛，及價值5千元的皮夾與1萬4千元現金，依竊盜罪嫌送辦。

台中張男(34歲)2日凌晨與朋友餐敘，酒醉後共乘計程車，從市區回到豐原南陽路住處，友人隨後再搭乘同輛車回家。張男4日發現，放在背包內的皮夾竟不翼而飛，因當晚有拿出夾內現金付車資，於是調閱社區監視器查找，發現竟是陳姓男駕駛(67歲)行竊，讓張憤而報警。

監視器畫面顯示，當時酒醉的張男準備下車，由友人與陳男攙扶到門口，陳竟藉一陣手忙腳亂時，看見張的背包拉鍊未拉上，起了貪念竊取皮夾，放在自己長褲左邊口袋，再若無其事的開車離開。

台中市豐原警分局豐東所警員獲報後，以監視器畫面拍下的車牌，循線找到陳男。陳向警方表示，自己過年缺錢花用，當時看到張男背包拉鍊未拉上，才一時胡塗起貪念，竊取張的皮夾，事後相當後悔，願意歸還價值5千元的皮夾及內有的1萬4千元現金，希望能獲得陳男原諒。

警方表示，陳男遭通知到案後，已將竊取財物如數歸還，全案經調查後，依竊盜罪嫌，函送台中地檢署偵辦。

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