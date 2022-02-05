出遊興致全沒了 開車載全家出遊為閃巨石掉落山溝

大年初五來自台南一家人今上午從南投縣駕車要到嘉義市區遊玩，駛經台18線94.8K處特富野古道附近時，疑精神不濟加上為閃避落石，車輛失控跌落水溝後撞山壁，所幸僅輕微擦上，經檢查後無大礙，預計晚間搭乘友人車輛下山。

1名來自台南年約40歲男子今天上午開車載妻子和兒女到南投縣山區玩，下午原本預計沿新中橫公路，接台18線阿里山公路下山到嘉義市區玩，不料駛經台18線94.8公里處時，疑似為閃避路旁巨石，駕駛黑色轎車不慎滑落山溝。

轎車滑落山溝後仍持續滑行數公尺，直到撞上溝內巨石才煞住，發出巨大撞擊聲響，嘉義縣消防局下午3點47分獲報出動阿里山分隊，警消到場後協助車內乘客脫困，檢查後右前駕駛座年約30歲女疑遭安全帶勒住頸部，肩頸紅腫；年約4歲兒子因坐安全座椅，耳側紅腫，其餘輕微擦挫傷，送香林衛生所檢查。