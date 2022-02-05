快訊

台中3自主快篩陽性 已有2人PCR結果出爐

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出遊興致全沒了 開車載全家出遊為閃巨石掉落山溝

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

大年初五來自台南一家人今上午從南投縣駕車要到嘉義市區遊玩，駛經台18線94.8K處特富野古道附近時，疑精神不濟加上為閃避落石，車輛失控跌落水溝後撞山壁，所幸僅輕微擦上，經檢查後無大礙，預計晚間搭乘友人車輛下山。

1名來自台南年約40歲男子今天上午開車載妻子和兒女到南投縣山區玩，下午原本預計沿新中橫公路，接台18線阿里山公路下山到嘉義市區玩，不料駛經台18線94.8公里處時，疑似為閃避路旁巨石，駕駛黑色轎車不慎滑落山溝。

轎車滑落山溝後仍持續滑行數公尺，直到撞上溝內巨石才煞住，發出巨大撞擊聲響，嘉義縣消防局下午3點47分獲報出動阿里山分隊，警消到場後協助車內乘客脫困，檢查後右前駕駛座年約30歲女疑遭安全帶勒住頸部，肩頸紅腫；年約4歲兒子因坐安全座椅，耳側紅腫，其餘輕微擦挫傷，送香林衛生所檢查。

據了解，駕駛在台南1間修車廠工作，此次出遊還有其他親友隨行，晚間原預計入住嘉義市區，目前仍在等拖吊業者將車運下山，詳細事故原因仍待警方進步釐清。

男子開車載全家出遊，行經阿里山公路特富野古道附近時，疑似為閃避巨石，車輛失控跌落水溝。圖／讀者提供
男子開車載全家出遊，行經阿里山公路特富野古道附近時，疑似為閃避巨石，車輛失控跌落水溝。圖／讀者提供
男子開車載全家出遊，行經阿里山公路特富野古道附近時，疑似為閃避巨石，車輛失控跌落水溝。圖／讀者提供
男子開車載全家出遊，行經阿里山公路特富野古道附近時，疑似為閃避巨石，車輛失控跌落水溝。圖／讀者提供

嘉義 台南 阿里山

延伸閱讀

基隆久雨外木山巨石崩落險砸車 湖海路雙向封閉

影／基隆外木山海岸40噸巨石往下砸 休旅車7人死裡逃生

春節國1台中段壅塞何時解？ 高公局估：明天可回歸正常

外木山海岸數塊巨石滾落山壁 最大如一輛小貨車

相關新聞

56歲男開1600萬元麥拉倫自撞2次 車禍點相距不到3公里

昨天下午3點半，一輛要價1600萬元的超級跑車麥拉倫，在台北市福林橋上失控自撞護欄，56歲張姓駕駛辯稱不熟悉超跑性能。不...

台64線新北五股路段 砂石車翻覆全線封閉

新北市台64線快速公路過「五股一」交流道往八里方向，今天上午9時許有1輛曳引砂石車過彎時失控側翻，不僅載運的砂石散落滿地...

男單登北大武山墜崖意識不清 頭部15公分撕裂傷急送醫

春節9天連假接近尾聲，登山成為民眾熱門選項之一，昨晚間有山友單登下山途中在北大武山1.1公里處墜崖約3、40公尺深，同行...

桃園婦人購物徒步返家 遭16歲少年無照騎車撞死

桃園市一名婦人昨天晚上到大賣場購物，隨後沿著八德區介壽路徒步回家，遭無照騎機車還載朋友的林姓少年迎頭撞上，後腦應聲碎裂，...

影／登山客攀無明山墜崖亡！ 同伴求救 直升機吊回遺體

一男一女在大年初一時相約攀登台中與花蓮交界的無明山，男子疑不慎墜崖死亡，女子求救，空勤總隊直升機昨天載救難人員救援，吊回...

他除夕失蹤流浪6天 警從口罩內找端倪助返家

新北市一名身障男子除夕夜外出後便不知去向，騎腳踏車在外流浪6天，昨天在桃園市龜山地區出沒，被當地警方察覺有異並上前關切，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。