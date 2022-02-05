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統聯客運司機疑開錯路 緊張自撞致2乘客挫傷

中央社 / 台南5日電

一輛統聯客運大客車疑似因司機開錯路，今天凌晨在台南市新化區台39線與大智路口自撞道路分隔島，造成燈桿、號誌控制箱毀損，導致車上9名乘客中有2人四肢挫傷送醫。

台南市警察局新化分局交通組長王琳敬下午接受媒體聯訪時表示，由黃姓男子駕駛的統聯客運大客車，今天凌晨3時40分左右於台39線由南往北行駛，在台39線與大智路口處不慎自撞分隔島，造成燈桿、號誌控制箱及車輛毀損。

王琳敬表示，員警到場後向黃男實施酒測，酒測值為0，車上2名乘客肢體挫傷，由消防局救護車送醫，現場因號誌控制箱遭毀損，路口號誌無法運作，警方指派2名員警至路口協助疏導交通，並通報台南市政府交通局號誌維修小組前往維修。

王琳敬指出，黃男向警方表示，事發當時現場無其他車輛，因天色昏暗視線不佳且自覺走錯路，想要迴轉時因過度緊張才會肇事，受傷的2名乘客四肢部分挫傷，經治療後無大礙，車上其餘7名乘客由客運公司調派其他車輛載送離去，事故原因由警方進一步釐清中。

王琳敬並說，駕駛人如發現行車路線錯誤，切勿過度緊張，可先尋找適當且安全地點停車，查知路線後再繼續行駛，確保行車安全。

台南 酒測

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