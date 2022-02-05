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六旬男子疑跌落家門前水井 家人發現時已身亡

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮64歲黃姓男子今天清晨6點多，被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄灌溉水井內，消防人員據報趕到現場，但他摔落深約2公尺的乾井內，已明顯死亡，檢警今天下午相驗完畢，發生意外的灌溉水井並末儲水，男子平日有飲酒習慣，是否酒後到井邊小解不慎失足導致意外，將化驗檢體調查。

黃姓男子的妻子今天清晨沒見到丈夫人影，四處尋找，結果在家門前的廢棄水井裡發現他已跌落其中，消防人員據報趕到，但男子已明顯死亡，報警調查。

檢警下午相驗，死者平常並無與他人結怨、現場沒打鬥痕跡，門窗也未受破壞，也沒發現留有遺書，不排除黃姓男子意外跌落井中致死的可能性，昨晚天氣較冷，加上黃男平常也有飲酒習慣，檢警下午相驗，發現死者有跌落外傷，已採血液樣本，將化驗酒精濃度等，設法釐清意外原因。

苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／民眾提供
苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮64歲男子今天清晨被家人發現跌落家門前不遠處的廢棄水井內，消防人員據報趕到現場，但他已明顯死亡。圖／苗栗縣消防局提供

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