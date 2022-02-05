影／基隆外木山海岸40噸巨石往下砸 休旅車7人死裡逃生

基隆市外木山海岸湖海路今天下午發生落石，數塊巨石從100多公尺的山壁滾落路面，市府估算最大塊的重達40公噸。一輛休旅車在落石前通過事故地點，駕駛人渾然不知逃過一劫，停車後走向行動咖啡車想買咖啡，才知剛剛有巨石墜落路面，再慢個一兩秒可能就被擊中。

行動咖啡車鄭姓業者說，下午1點多聽到山壁方向傳來轟隆隆的巨大聲響，像是C-130運輸機的低飛恐撞山的聲音，抬頭望向山壁沒看到飛機，但隨即看到石頭從山壁滾落地面。

鄭說，當時有輛休旅車正要通過落石地點，依他的角度觀看，認為會被落石擊中。最後一秒還閉上眼睛不敢觀看，但睜開眼睛看到車子還沒被砸中，真是不幸中的大幸，否則車內7個人恐怕都凶多吉少。

基隆市政府表示，下午1點半左右接獲通報，湖海路一段指標2K處發生落石。工務處人員到場勘查，研判因連日降雨造成邊坡土石鬆動，導至石塊崩落石。最大的一塊落石長、寬、高各約2.5公尺，估算重量約40公噸。

發生落石後，警方在落石地點兩側設置管制站，禁止人車通行。工務處調度機具善後，下午3點左右陸續抵達現場，因為落石體積龐大，初步評估今晚8點才能清除。