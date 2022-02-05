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腦出血開車像開碰碰車 警方攔下保住性命
桃園一名周姓男子昨天開車行經大園工業區，由於車速緩慢，行進軌跡左搖右晃，甚至逆向撞上警車，一度被懷疑是酒駕上路，結果竟是腦出血導致頭昏腦脹，所幸警方及消防人員及時將他送醫，治療後才保住性命。
大園警方指出，潮音派出所4日傍晚接獲民眾報案，指大園工業區內有一輛轎車行進緩慢，車身忽左忽右，四處碰撞，疑似酒駕。巡邏員警獲報趕往，鳴笛示意停車，結果也被對方逆向撞上車頭，所幸車速不快，未造成重大傷害或毀損。
周姓男子下車後，走路重心不穩，需要旁人攙扶才有辦法移動。他向警方表示自己手腳無力，不聽使喚，過去不曾這樣，「感覺怪怪的」；警方對他進行酒測，結果酒測值為0，又見他臉色蒼白，說話有氣無力，於是請消防救護車前來支援，送醫後才檢查出腦出血情況。
警方表示，男子腦出血屬中風的前兆，住院治療後狀況穩定，暫無大礙。家屬趕到醫院後，也直呼男子幸運被民眾發現，也被巡邏員警攔下，否則後果恐不堪設想。
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