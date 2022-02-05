男認為警察會很忙 春節開賭場 現場20人通通被逮

有人認為春節期間賭博被查獲風險較低，在台南永康區龍潭里租房子開起天九牌賭場，還裝設多道暗門、監視器監控，屋外還有人把風過濾賭客；警方接獲線報今天凌晨搜索票進入民宅搜索，查獲賭客近20人，蔡姓負責人兼莊家涉嫌經營職業賭場，查扣天九牌、骰子筒、現金59萬多元及監視器、點鈔機等證物。將蔡姓犯嫌、把風與屋主3人依刑法賭博罪移送法辦外，17名賭客依社會秩序維護法裁處9千元罰款。

員警說，蒐證過程發現賭場出入門管制嚴密，一般人不易進出；不過蔡姓犯嫌與賭客會使用外送平台叫飲料，因而員警喬裝外送員降低把風人員戒心，登門時即由偽裝員警控制1樓把風人員，那時2樓現場氣氛熱絡，賭客渾然不知在外埋伏員警湧入2樓，當場查獲。

蔡嫌供稱，想利用年節警方應忙於維護交通安全，自認較不易被發現，「卻在經營第二天就遭警方破獲」。