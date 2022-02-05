國三台南關廟路段、台86線傳車隊聚集橫行嚇壞民眾

本報讀者投訴，今天凌晨在關廟服務區暫停時，突然有數十輛車高速衝進停車區，差點撞到他和家人；他們趕緊離開，不料同一群車隊又追上在台86線高速逼車、急切車進內車道，危害交通安全真的很危險，希望警方加強取締。

台南歸仁警局表示，台86線轄區沒有接獲民眾投訴有任何類似的車輛聚集或飆車行為，國三關廟服務區不屬歸仁分局管轄範圍。

國道公路警察第八隊表示，昨天深夜到今天凌晨有防止危險駕駛勤務，巡邏車剛好沒有在服務區的時候，接到歸仁警分局通報，有民眾報案大量車輛聚集自台86線上國道、進服務區，立即指派巡邏車前往驅離、管制人車出入，聚集的車輛就陸續散去，直到凌晨兩點左右不再出現成群車輛，會再加強服務區相關時段安全管制。