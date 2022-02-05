影／竊賊步經粉腸店 僅花3秒鐘偷得手機逃逸

新北市新莊區一名竊賊，昨晚步經福壽街一家粉腸店，趁店家忙碌之時，將店內桌上一支手機偷走，經店家調閱店內監視器畫面，才知遭竊報警處理。目前轄區警已鎖定竊賊身分，正循線追緝竊賊到案說明。

經查證，昨天晚上近10時許，新北市新莊區一名身穿黑外套、頭戴白帽的男竊賊，徒步行經福壽街一家廣東腸粉店前，見店內門口一張餐桌上，放著一支手機。他瞬起竊心，先止步環伺四周，見店家忙著烹煮來客餐點，他旋即伸手抓起桌上手機從容逃逸。