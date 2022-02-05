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影／竊賊步經粉腸店 僅花3秒鐘偷得手機逃逸

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名竊賊，昨晚步經福壽街一家粉腸店，趁店家忙碌之時，將店內桌上一支手機偷走，經店家調閱店內監視器畫面，才知遭竊報警處理。目前轄區警已鎖定竊賊身分，正循線追緝竊賊到案說明。

經查證，昨天晚上近10時許，新北市新莊區一名身穿黑外套、頭戴白帽的男竊賊，徒步行經福壽街一家廣東腸粉店前，見店內門口一張餐桌上，放著一支手機。他瞬起竊心，先止步環伺四周，見店家忙著烹煮來客餐點，他旋即伸手抓起桌上手機從容逃逸。

事後店家發現手機不見，自行調閱監視器畫面發現，竊賊僅花短短3秒鐘，就把手機偷走氣得向轄區警報案。經警檢視店家提供監視器畫面，並調閱店家沿線監視器，鎖定竊賊身分，目前朝竊盜罪嫌偵辦，並積極追緝竊賊到案釐清。

竊賊花不到三分鐘，偷得店家手機逃逸。記者曾伯愷／翻攝
竊賊花不到三分鐘，偷得店家手機逃逸。記者曾伯愷／翻攝
竊賊花不到三分鐘，偷得店家手機逃逸。記者曾伯愷／翻攝
竊賊花不到三分鐘，偷得店家手機逃逸。記者曾伯愷／翻攝

監視器 廣東

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