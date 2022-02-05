7人登山隊七彩湖單攻六順山失聯一夜 幸已尋獲皆平安

一支7人登山隊伍昨天一早輕裝從七彩湖營地單攻六順山，原本預計下午返回，但到昨晚8時都不見人影，隊伍協作心急報案，花蓮空勤直升機今早載4名救難人員上山搜救；下午1時傳出好消息，7人迷途走到台電電塔117附近，人員均安，但沒水缺食物，救難人員已請他們待在原地，兼程趕往，預計傍晚可接觸到7人。

這支登山隊本月3日從南投丹大林道入山，預計6日下山。同行協作昨晚向南投縣消防局通報，表示7人昨早7時就從營地單攻六順山，原本下午就要回營地用餐，但遲遲未歸，手機聯繫不上，多名協作到六順山路徑搜尋也沒找到人，擔心有危險，請求搜救。

花蓮縣消防局接獲轉報，今天一早請求空勤花蓮駐地的黑鷹直升機出動，載3名消防人員及1名熟悉地形的花蓮林管處人員上山，在七彩湖附近降落後，與協作碰面，展開搜救行動。

消防局第二大隊副大隊長高子翔說，昨晚山區寒冷，但今早放晴，黑鷹直升機上午8機30分載救難人員上山後，也曾在空中目視搜尋，未發現7人身影。

資深山友表示，七彩湖是中央山脈最高的湖泊，湖域面積約1.5公頃，海拔高度2980公尺，七彩湖附近的六順山高度2999公尺，是百岳之一，從七彩湖到六順山要通過大小高低起伏的6座山頭，來回約5個小時。

4名救難人員依協作指引往高登工作站方向搜索，沒有收穫。不過，下午1時許收到好消息，登山隊人員傳簡訊給朋友，表示迷途走到台電電塔117附近，人員都平安，只是山區很冷，體力耗盡，也沒有水和食物，請求友人帶糧食飲水救援。