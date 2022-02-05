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影／行經閃燈路口未減速 3車追撞釀1傷
新北市郭姓男子前天駕車行經有號誌閃燈路口，疑未減速通行，直接與曾男所駕汽車發生擦撞，曾男失控偏移再擦撞一旁機士，造成機士手腳多處擦挫傷，所幸送醫並無大礙，由於肇事3方沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。
經查證，58歲郭姓男子，前天晚上近11時許，駕車沿著新北市淡水區英專路往學府路方直行，孰料，郭男行經該閃黃燈路口，卻未減速直行而過。不巧，40歲曾姓男子駕車，正沿著水源街往鄧公國小方向駛來，兩車直接在路口發生碰撞。
強大撞擊力，導致曾姓男子連人帶車失控偏移，往一旁40歲黎姓女騎士撞去，造成黎女手、腳多處擦挫傷，緊急送醫急救幸無大礙。事後警方對肇事3方駕駛酒測，皆無酒精反應，確切肇事原因有待警方調查後釐清。
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