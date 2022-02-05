影／行經閃燈路口未減速 3車追撞釀1傷

新北市郭姓男子前天駕車行經有號誌閃燈路口，疑未減速通行，直接與曾男所駕汽車發生擦撞，曾男失控偏移再擦撞一旁機士，造成機士手腳多處擦挫傷，所幸送醫並無大礙，由於肇事3方沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

經查證，58歲郭姓男子，前天晚上近11時許，駕車沿著新北市淡水區英專路往學府路方直行，孰料，郭男行經該閃黃燈路口，卻未減速直行而過。不巧，40歲曾姓男子駕車，正沿著水源街往鄧公國小方向駛來，兩車直接在路口發生碰撞。